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Sahil Güvenlik Fethiye açıklarında 31 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Fethiye açıklarında 31 düzensiz göçmeni kurtardı

23:3821/06/2025, Cumartesi
AA
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Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 10'u çocuk 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu, göçmenleri güvenli şekilde tahliye etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 10'u çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


#Muğla
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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