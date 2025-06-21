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Yurt genelinde 446 düzensiz göçmen yakalandı

Yurt genelinde 446 düzensiz göçmen yakalandı

09:1821/06/2025, Cumartesi
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Düzensiz göçe yönelik yurt genelinde düzenlenen denetimlerde 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
, düzensiz göçle mücadele denetimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; ülke genelinde Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen denetimlere 28 bin 874 personel ve 9 bin 155 ekip katıldı.


  • 5 bin 772 noktada; 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi.

2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.



#Ali Yerlikaya
#göçmen kaçakçılığı
#Göç İdaresi Başkanlığı
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