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Aydın'da 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

09:3823/06/2025, Pazartesi
IHA
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Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 18 kişi kurtarıldı.
Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 18 kişi kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı ise yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.





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