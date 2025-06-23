Aydın'da 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.