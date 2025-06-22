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Sahil Güvenlik Bodrum'da 26 kaçak göçmen ile iki göçmen kaçakçısını yakaladı

Sahil Güvenlik Bodrum'da 26 kaçak göçmen ile iki göçmen kaçakçısını yakaladı

19:0222/06/2025, Pazar
DHA
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Göçmen kaçakçısı şüphelileri gözaltına alındı.
Göçmen kaçakçısı şüphelileri gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 8’i çocuk 26 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak yollardan Yunan adalarına gitmek çalışan aralarında çocukların da olduğu 26 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Haziran günü saat 04.05'te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler aralarında 8'i çocuk, 26 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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