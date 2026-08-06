Malatya’da yeniden kültür yolu

Malatya’da Kültür Yolu Festivali’nin ikincisi düzenlenecek. Bu yıl 8-16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan festivalde, kentin tarihi, kültürü, sanatı ve gastronomisi ziyaretçilerle buluşturulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden sonra Malatya’nın kültürel ve sosyal hayatını Kültür Yolu Festivali ile destek verdiklerini belirtti.

31 LEZZET NOKTASI

Festival kapsamında 100. Yıl Kent Parkı’ndaki etkinlikler kapsamında, Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer gibi sanatçılar dinleyicilerle buluşacak. Ayrıca kentte belirlenen 31 “Lezzet Noktası” da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Battalgazi ilçesi sınırlarındaki Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi’nde, “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi açılırken, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde ise “Yaşayan Miras: Malatya” sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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