Kütahya’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 71’e yükseldi

Şikayetlerin artmasıyla birlikte çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere Kütahya’daki çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan kontrollerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 71’e ulaştığı öğrenildi.



