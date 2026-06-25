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Annesinin ölümünü kimseye söylemedi: 15 gün sonra bulundu

Annesinin ölümünü kimseye söylemedi: 15 gün sonra bulundu

00:3125/06/2026, Perşembe
AA
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Kütahya'da bir kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
Kütahya'da bir kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu

Kütahya'da ihbar üzerine bir daireye giren sağlık ve polis ekipleri, bozulmaya başlayan bir kadın cesediyle karşılaştı. Hayatını kaybeden Hatice Alaçam'ın psikolojik rahatsızlığı bulunan 40 yaşındaki oğlu Ö.Ö.'nün, annesinin vefatını gizleyerek günlerce aynı evde ikamet ettiği tahmin ediliyor.

Kütahya'da Börekçiler Mahallesi Pınar Sokak'ta Hatice Alaçam ile oğlu Ö.Ö'nün (40) yaşadığı eve, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz bulunan Alaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, cesedi bozulmaya başlayan kadının yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirildi.

Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ö.Ö'nün ise rahatsızlığından dolayı dün hastaneye yattığı öğrenildi.


Oğlunun annesini öldürdüğünü bildirmediği tahmin ediliyor

Olay yeri incelemesinin ardından Alaçam'ın cesedi, otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, Ö.Ö'nün annesinin öldüğünü bildirmediği ve cesediyle aynı evde yaşadığı tahmin ediliyor.

Mahalle muhtarı İsmail Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve oğlunun sokakta çok fazla görülmediğini, kadının günler önce öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.



#Kütahya
#Şüpheli Ölüm
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