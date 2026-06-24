Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu

Gebizli Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin, hükümlü olarak bulunduğu Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 16 Haziran'da izinli olarak ayrılan Tayfun Güleç'e (41) ait olduğu tespit edildi.