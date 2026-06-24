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Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu

00:2324/06/2026, Çarşamba
AA
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Güleç'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Güleç'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin, 16 Haziran'da Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan 41 yaşındaki Tayfun Güleç olduğu belirlendi. Güleç'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cesedi boş arazide bulundu.

Gebizli Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği tespit edildi

Cesedin, hükümlü olarak bulunduğu Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 16 Haziran'da izinli olarak ayrılan Tayfun Güleç'e (41) ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Güleç'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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