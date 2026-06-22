Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ​​​​​​​orman işçileri arazözlerle karadan müdahalede bulunurken helikopterler de havadan söndürme çalışmasına destek veriyor.