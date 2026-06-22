Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

17:2322/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ​​​​​​​orman işçileri arazözlerle karadan müdahalede bulunurken helikopterler de havadan söndürme çalışmasına destek veriyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


#Kaş
#Antalya
#Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X çöktü mü? Twitter’da akış yenileme hatası düzeldi mi? 22 Haziran X erişim problemi son durum