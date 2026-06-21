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Yeni taşındıkları evde faciadan dönüldü: Mutfakta sıkışan gaz patladı

Yeni taşındıkları evde faciadan dönüldü: Mutfakta sıkışan gaz patladı

21:4721/06/2026, Pazar
IHA
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Bir ay önce taşındıkları daire yangında küle döndü
Bir ay önce taşındıkları daire yangında küle döndü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni taşınılan bir dairenin mutfağında meydana gelen tüp patlaması, mahallede büyük korkuya yol açtı. Kısa sürede büyüyerek apartmanı saran alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli müdahalesiyle tahliye edildi.

Antalya’da bir dairede tüp patlaması nedeniyle çıkan yangın, apartman sakinlerine panik yaşattı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangının çıktığı dairede ikamet eden ev sahiplerinin 1 ay önce apartmana taşındığı öğrenildi.


Yangın, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1122. Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce apartmana taşınan ailenin yaşadığı dairenin mutfak kısmında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ararken, alevler kısa sürede dairenin büyük bölümünü sardı. Yangın anında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, daireyi saran alevler alt ve üst katlardaki dairelerin balkonuna da sıçradı.



Mahsur kalanlar merdivenle indirildi


Yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşarken, bina içerisini saran dumanlar nedeniyle üst katlarda bulunan vatandaşlar aşağıya inemedi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler ilk olarak alevlerin diğer dairelere yayılmasını engellerken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları balkon ve pencerelere yönlendirdi. Üst katlarda mahsur kalan bir çift merdiven yardımıyla tahliye edilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürülerek soğutma çalışması yapılırken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



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