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Samsun'da ekiplerin zor anları: Ateşe verdiği dairesinden çıkmayı reddetti

Samsun'da ekiplerin zor anları: Ateşe verdiği dairesinden çıkmayı reddetti

21:0720/06/2026, Cumartesi
IHA
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Yangın çıkarıp kendisini eve kilitleyen şahıs ekiplerin çabasına rağmen dışarı çıkmadı
Yangın çıkarıp kendisini eve kilitleyen şahıs ekiplerin çabasına rağmen dışarı çıkmadı

Samsun'da yalnız yaşadığı dairede eşyaları ateşe veren 24 yaşındaki genç, tüm ikna çalışmalarını karşılıksız bıraktı. Küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine ekipler normale dönerken, bina sakinleri duruma isyan etti.

Samsun’un İlkadım ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında oturan 24 yaşındaki E.Ç., yalnız yaşadığı evde bazı eşyaları ateşe verdi. Çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekipler ve apartmandaki vatandaşlar, evde bulunan genci dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar dakikalar boyunca gencin kapısının önünde konuşarak ikna çabasında bulunduğu ancak tüm girişimlere rağmen E.Ç. evden çıkmayı kabul etmedi.


Apartman sakinleri duruma tepki gösterdi

Dakikalar süren görüşmelerden sonuç alınamayınca genç, evde kalmaya devam etti. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Aynı apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlar ise gencin bu durumuna tepki gösterdi.




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