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Antalya'da otluk alanda çıkan yangını vatandaşlar kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı

Antalya'da otluk alanda çıkan yangını vatandaşlar kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı

20:3920/06/2026, Cumartesi
DHA
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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alan yangını seralara, konteynere ve arı kovanlarına zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangında, mahalle sakinleri de kovalarla su taşıyarak ve ağaç dallarıyla alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Şelale Sokak üzerindeki otluk alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.


Otluk alandan yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.



Gelen ihbarın ardından yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.





Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir araziye yayılan yangın, çevredeki seralara, atıl malzemelere ve arı kovanlarına sıçradı.


İtfaiye ekipleri, yangının arazi üzerinde bulunan bir iş yerine ve diğer seralara daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.


Alevlerin bir iş yerinin bahçesine sıçraması sonucu bahçede bulunan bir konteyner yanarak zarar gördü.


Yangının büyümesini önlemek isteyen bazı vatandaşlar ise çevre dükkan ve evlerden kovalarla su taşıyarak ekiplere yardım etti.



Geniş bir alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla tamamen söndürüldü ve ardından soğutma çalışmaları yürütüldü.

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