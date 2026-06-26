İzmir’de kapsamlı elektrik kesintisi: 7 ilçe çok sayıda mahalle etkilenecek kesintiler 9 saati bulacak

GEDİZ Elektrik, İzmir’in birçok ilçesinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerine ilişkin vatandaşları uyardı. Kurumun resmî internet sitesinden yapılan duyuruya göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent genelindeki bazı bölgelere bugün belirlenen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. GEDİZ’in “Planlı Çalışmalar” ekranında paylaşılan bilgilere göre, kesintilerin bazı mahallelerde yaklaşık 8-9 saate kadar sürmesi bekleniyor. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler.
GEDİZ elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün İzmir’in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri olacak. İşte 26 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi planı.
ALİAĞA
26 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağışakran Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 11/11. Sokak, 11/13. Sokak, 11/15. Sokak, 11/17, 11/18. Sokak, 11/19. Sokak, 11/2. Sokak, 11/21. Sokak, 11/26, 11/3. Sokak, 11/35. Sokak, 11/9. Sokak, Aşağışakran Köy Yolu Sokak ve Aşağışakran Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3736301’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 14. Cadde, 19/13. Sokak, 19/2. Sokak, 19/9. Sokak, Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri ve Sanayi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739663’tür.
BERGAMA
26 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örlemiş Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3736301’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 10.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dağıstan ve Kaşıkçı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3738703’tür.
BORNOVA
26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Karaçam Mahallesi’nde İstanbul Caddesi; Yakaköy Mahallesi’nde ise 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739634’tür.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden İncir Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739777’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden İncir Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739782’dir.
BUCA
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 2/9. Sokak, 24. Sokak, 25. Sokak, 27. Sokak, 29, 29/1. Sokak, 3. Sokak, 3/1. Sokak, 30. Sokak, 32. Sokak ve 9. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739079’dur.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739674’tür.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739676’dır.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Menderes Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 118. Sokak, 118/3. Sokak, 144. Sokak, 144/2. Sokak, 144/3. Sokak, 144/4. Sokak, 146. Sokak, 147. Sokak, 149/1. Sokak ve Adnan Kahveci Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739677’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 2131. Sokak, 2140. Sokak, 2141. Sokak, 2202. Sokak, 2203. Sokak, 2205. Sokak, 2206. Sokak, 2208. Sokak, 2209. Sokak, 2210. Sokak, 2211. Sokak, 2253. Sokak, 2254. Sokak, 2256. Sokak, 2256/1. Sokak, Arazi İçi Sokak, Atatürk Caddesi, Orta Tepe Sokak ve Şehit Er Arif Serçe Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739693’tür.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karacaağaç Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 4010. Sokak, 4022. Sokak, Meşelik Yolu Sokak, Yolüstü Mevkii Sokak ve Yolüstü Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740007’dir.
KARABAĞLAR
26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Fuat Cebesoy ve Günaltay mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739641’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 12.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Fuat Cebesoy ve Günaltay mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739644’tür.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Devrim, Gazi, Günaltay, Özgür ve Umut mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739647’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 12.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Devrim, Gazi, Günaltay, Özgür ve Umut mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739648’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günaltay Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 4833. Sokak, 4845. Sokak, 4847. Sokak, 4848. Sokak, 4852. Sokak, 4853. Sokak, 4866. Sokak, 4876. Sokak, 4877. Sokak, 4878. Sokak, 4879. Sokak, 4880. Sokak, 4890. Sokak, 4891. Sokak, 4892. Sokak, 4893. Sokak, 4894. Sokak, 4895. Sokak, 4896. Sokak, 4897. Sokak, 4898. Sokak, 4899. Sokak, 4907. Sokak, 4908. Sokak, 4908/1. Sokak, 4909. Sokak, 5714/1. Sokak, Mehmet Çiftçi Sokak ve Park İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739651’dir.
KARŞIYAKA
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Goncalar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 6038. Sokak ve 6044. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3736298’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi’nde 6601. Sokak, 6601/2. Sokak, 6601/3. Sokak, 6626. Sokak, 6626/1. Sokak, 6626/2. Sokak, 6629. Sokak, 6631. Sokak, 6632. Sokak, 6638. Sokak, 6640. Sokak, 6641. Sokak, 6642. Sokak, 6642/1. Sokak, 6642/2. Sokak, 6643. Sokak, 6643/1. Sokak, 6644. Sokak, 6653. Sokak, 6653/1. Sokak ve 6655. Sokak; Örnekköy Mahallesi’nde ise 6601. Sokak ve 7532. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739004’tür.
ÖDEMİŞ
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Hacıhasan ve Kemer mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Hacıhasan Mahallesi’nde Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Hacı Hasan Küme Evleri ve Kemer Küme Evleri; Kemer Mahallesi’nde ise Başalan Küme Evleri, Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Kemer Küme Evleri, Kemerköy Yolu ve Parnalı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739649’dur.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden İmamı Birgivi Sokak, Onur Sokak, Santral Küme Evleri ve Üskesler Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739654’tür.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Mescitli Mahallesi’nde Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri; Ovakent Mahallesi’nde ise Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri ve Mescitli Köyü Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739662’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739671’dir.
26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karadoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden Karadoğan Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739739’dur.