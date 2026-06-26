Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 26 Haziran Cuma maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. D Grubu’nun üçüncü ve son karşılaşmasında ABD’yi 3-2 mağlup eden Türkiye, turnuvaya 3 puanla veda etti. E Grubu’nda Ekvador, geriye düştüğü mücadelede Almanya’yı 2-1 yenerek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. F Grubu’nda ise Tunus’u 3-1 mağlup eden Hollanda, grubunu lider tamamladı. Turnuvada bugün Fransa ile Norveç karşı karşıya gelecek. İşte 26 Haziran Cuma günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve yayın bilgileri.

1 /5 Dünya Kupası maçları sürüyor. 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Ekvador, geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 yendi. F Grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu zirvede tamamladı. Bugün, Fransa ile Norveç, yarın da Uruguay - İspanya karşı karşıya gelecek. İşte 26 Haziran Cuma bugün oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.

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Bugün kimin maçı var? 02:00 Japonya 1-1 İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 02:00 Tunus 1-3 Hollanda FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 05:00 Paraguay 0-0 Avustralya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 05:00 Türkiye 3-2 ABD FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1



3 /5 22:00 Norveç - Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 22:00 Senegal - Irak FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

4 /5 Yarın kimin maçı var? 03:00 Uruguay - İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 03:00 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor