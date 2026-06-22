Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Manavgat ilçesi ile merkez ilçelerde 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kilogram 650 gram kokain, 15 gram metamfetamin, ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 15 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.