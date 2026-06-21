İstanbul'da başıboş inekler faciaya davetiye çıkardı

İstanbul Şile'de tünele giren başıboş ineklere seyir halindeki iki otomobil çarptı. Kazada 10 inek telef oldu, otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.
İstanbul'un Şile ilçesinde tünele giren 10 inek seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren başıboş ineklere seyir halindeki 2 otomobil çarptı.
Kazada 10 inek telef oldu, otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.