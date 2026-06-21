YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta önce nüfus müdürlüğüne götürdü sonra sınava yetiştirdi

Yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürüp sınav yerine geri getiren zabıtaya anne oğlu adına "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. Zabıta ve aday öğrenci ise sınav binası önünde alkışlarla karşılandı. Çevredeki bazı veliler ise "Helal olsun" diyerek zabıtaya teşekkür ederken, motosikleti zabıta ise "Ne demek görevimiz" karşılığını verdi. Kimliğini evde unutan Mehmet Emin Kuşsan ise, elinde bulunan kimlik yerine geçen belgeyle sınava girdi. Annesi ise bina dışında beklemeye başladı.



