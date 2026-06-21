Taksim Metro İstasyonu kullanıma kapatılacak

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.