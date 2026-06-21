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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar belirlendi

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar belirlendi

07:2821/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
AA
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Beyoğlu ve Şişli'de güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
Beyoğlu ve Şişli'de güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilçede alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

BEYOĞLU

Saat 10.00 itibarıyla
Beyoğlu
'nda, İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Galip Dede caddeleriyle Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas, Nuri Ziya sokakları trafiğe kapalı olacak.

Selime Hatun Cami, Çiftevav, Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddeleri ise gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

  • Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit, Dolapdere Taksim caddeleri, Barbaros, Piyalepaşa, Tarlabaşı bulvarları ile Melek Sokak alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

ŞİŞLİ

Şişli
'de ise Taşkışla ve Askerocağı caddeleri gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

  • İlçede alternatif güzergah olarak Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri kullanılabilecek.


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