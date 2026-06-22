Sarıyer'de eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bir süre sonra sanık Terzi'nin araçtan inmesinin ardından maktul, sanığın ne yaptığını merak ederek yanına gitti. Sanığın elinde silahı görmesi üzerine kaçmaya başlayan Budak'a, sanık Terzi bir el ateş ederek yere düşürdü, devamında ise yanına giderek kafasına ateş etti.