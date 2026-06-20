Genç kadın ve babasının ölümünü getiren nişandan geriye dans videosu kaldı

"O gün 2 dakika önce Lamiya beni arayarak, ’ondan kurtuldum, nişan veya başka bir şey kalmadı ve altınlarını da alıp gitti’ dedi"

Lamiya’nın ölmeden önce kendisini arayarak ’çok şükür ondan kurtuldum’ dediğini ifade eden arkadaşı, "Lamiya ölmeden 2 dakika önce beni aradı, ’çok şükür ki kurtuldum’ sözlerini söyledi. Ben konteynere geldiğimde sonra tartışma ve olaylar olmuş. Lamiya’nın nişanlısı nasıl buraya geldi kimse bilmiyor. Konteyner kentin arkasında gelmiş. Lamiya’nın nişanlısı silahla burada beklerken hiç kimse onların yanına geçemedi. Lamiya ve nişanlısı 7 ay önce nişanlandılar. Lamiya’nın nişanlısı ilk başlarda böyle değildi ve iyiydi.