Kayınpeder gelinini öldürdü: Cinayetten önce elinde tabancasıyla dua etmiş

'BAŞINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜM'

Mahkemede tanık olarak dinlenen komşu C.K., Nuri Yalçın’ın elinde silah görmediğini belirterek, "Olay günü korkudan kapıyı açmadım, çocuklarıma da kapıyı açmamalarını söyledim. İkinci kez yine kapı çaldı, kapıyı açmadım, 'Kimsin' diye sordum. 'Bana korkma' dedi, kapı kapalı bir şekilde, onun kayınbabası olduğunu ve vurduğunu söyledi. Ben de kapıyı açtım, daireye gittim. Gittiğimde maktulün yatak odasında uzanmış halde başından vurulduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Sanığın elinde silah görmedim, neden vurduğunu sordum, o da bana namus meselesi olduğunu söyledi" dedi.