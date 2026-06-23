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Antalya'da kurtarma zinciri: Kurtarmaya giden tekne de mahsur kaldı

Antalya'da kurtarma zinciri: Kurtarmaya giden tekne de mahsur kaldı

23:0823/06/2026, Salı
IHA
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Teknede mahsur kalanları kurtarmak için giden balıkçı teknesi de arızalandı
Teknede mahsur kalanları kurtarmak için giden balıkçı teknesi de arızalandı

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent sahili açıklarında sığlık alanda karaya oturan gezi teknesindeki 3 kişiyi kurtarmak isteyen balıkçı teknesi arızalandı. İki teknede mahsur kalan toplam 5 kişi, bölgeye hızla ulaşan Özgür Karcı isimli başka bir balıkçının müdahalesiyle güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahili açıklarında 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi sığlık alanda karaya oturdu. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine çevredeki balıkçılar yardıma koştu. Mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye giden balıkçı teknesi de yürütülen çalışmalar sırasında arızalanarak denizde kaldı.


Kurtarma operasyonunun sonuçsuz kalması üzerine, bu kez her iki teknede bulunan toplam 5 kişi denizde mahsur kaldı.


Özgür Karcı isimli bir balıkçı, kendi teknesiyle hızla olay yerine ulaştı. Karcı, denizde mahsur kalan 5 kişiyi teknesine alarak kıyıya çıkardı.


Olay yerine ulaşan diğer balıkçıların yardımıyla balıkçı teknesi, kepçe yardımıyla kurtarılarak kıyıya çekildi. Yan yatan gezi teknesi tüm çabalara rağmen çıkartılamadı. Tekneyi bulunduğu alandan yarın çıkarmak içi çalışma başlatılacağı öğrenildi.



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