Antalya'da kurtarma zinciri: Kurtarmaya giden tekne de mahsur kaldı

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahili açıklarında 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi sığlık alanda karaya oturdu. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine çevredeki balıkçılar yardıma koştu. Mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye giden balıkçı teknesi de yürütülen çalışmalar sırasında arızalanarak denizde kaldı.





Kurtarma operasyonunun sonuçsuz kalması üzerine, bu kez her iki teknede bulunan toplam 5 kişi denizde mahsur kaldı.





Özgür Karcı isimli bir balıkçı, kendi teknesiyle hızla olay yerine ulaştı. Karcı, denizde mahsur kalan 5 kişiyi teknesine alarak kıyıya çıkardı.





Olay yerine ulaşan diğer balıkçıların yardımıyla balıkçı teknesi, kepçe yardımıyla kurtarılarak kıyıya çekildi. Yan yatan gezi teknesi tüm çabalara rağmen çıkartılamadı. Tekneyi bulunduğu alandan yarın çıkarmak içi çalışma başlatılacağı öğrenildi.







