Dört aylık bekleyiş son buluyor: Hürmüz'de tahliye operasyonu başlıyor

"Halen bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlayacağız. Bu büyük çaplı operasyon, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı devletleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın işbirliği içinde yürütülecek. Bu operasyonları desteklemek için gerekli güvenlik garantilerini aldık ve güvenli seyir koşullarını titizlikle doğruladık. Denizcilerin güvenliğini ve küresel ticaretin sürekliliğini sağlamaya tam olarak kararlıyız."