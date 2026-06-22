Antalya'da orman yangını: Havadan da destekle kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edilirken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Aynı gün Antalya’nın farklı ilçelerinde çıkan yangınlar da büyümeden söndürüldü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Helikopterler de çalışmalara destek verdi
Yangın, saat 16.00 sıralarında Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazözlerle karadan söndürme çalışmalarına başlanırken, helikopterler de hava desteği verdi. Yangın yürütülen çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Antalya'da bugün 2 orman ve 2 ekili alanda da yangın çıktı
Antalya'da bugün ayrıca Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde 2 orman ve 2 ekili alanda yangın çıktı. Bu yangınlar da ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.