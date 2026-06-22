Antalya'da orman yangını: Havadan da destekle kontrol altına alındı

Antalya'da bugün 2 orman ve 2 ekili alanda da yangın çıktı

Antalya'da bugün 2 orman ve 2 ekili alanda da yangın çıktı

Antalya'da bugün ayrıca Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde 2 orman ve 2 ekili alanda yangın çıktı. Bu yangınlar da ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.