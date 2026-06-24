Hayvanlarını otlatmaya götürmüştü: Kırsalda cansız bedeni bulundu

İhbarla bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada mezra kırsalında saat 24.00 sıralarında Kadri Zengin'in cansız bedenine ulaşıldı. Zengin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.