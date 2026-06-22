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Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

10:0122/06/2026, Pazartesi
AA
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Hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi.

Tekirdağ Kuşbahçe mevkisindeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçlar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Y.D'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



#Çerkezköy
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