Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Tekirdağ Kuşbahçe mevkisindeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçlar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.