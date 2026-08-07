Araç muayanesinde yeni dönemde ücretsiz uygulama: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Araç muayene hizmetlerinde önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. Yeni dönemde, 20 yıldır ücret alınan uygulama artık ücretsiz olacak.
Araç muayene hizmetlerini devralacak olan TURKA, vatandaşlardan kartlı ödemelerde herhangi bir ek komisyon tahsil edilmeyeceğini açıkladı.
Böylece sürücüler, muayene ücretini kredi kartı, banka kartı ya da nakit olarak herhangi bir ilave ödeme yapmadan ödeyebilecek.
Şirket, Türkiye genelinde 81 ilde 249 sabit istasyon ve çok sayıda mobil istasyonla hizmet vermeyi hedefliyor. Yeni sistemle birlikte hem ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması hem de araç sahiplerine daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunulması amaçlanıyor.
Mevcut uygulamada kartlı ödemelerde yasal mevzuat kapsamında komisyon alınırken, yeni dönemde bu uygulamanın tamamen sona ermesiyle araç sahiplerinin muayene masrafı azalacak.
Yeni işletme modeli, 15 Ağustos 2027 itibarıyla resmen devreye girecek.
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