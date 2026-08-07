Karabağ ayağa kalkıyor
Karabağ'da devam eden yeniden imar süreciyle, işgal nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan aileler memleketlerine dönüyor. Laçın'ın Sus köyünü terk etmek zorunda kalan Veli Hüseyinov, 32 yıl sonra torunlarıyla birlikte memleketine döndü. "Bir ömür geçti ama toprağımıza kavuştuk" diyen Hüseyinov, köyünde üretmenin mutluluğunu yaşıyor.
Karabağ’da devam eden yeniden imar çalışmalarıyla birlikte yalnızca yollar, konutlar ve tarihi yapılar değil, yıllarca yurtlarından uzak kalan insanların yarım kalan hayatları da yeniden inşa ediliyor. Ermeni işgali nedeniyle 1992 yılında memleketi Laçın’ın Sus köyünü terk etmek zorunda kalan Veli Hüseyinov, 32 yıl sonra aynı topraklara bu kez torunlarıyla birlikte döndü. Hüseyinov, “Ben şofördüm. Kimin arabası varsa onunla kaçtı. Komşularımızı da aldık. Evde ne varsa bırakıp üzerimizdekilerle çıktık. ‘Bugün döneriz, yarın döneriz’ diye bekledik ama aradan 32 yıl geçti. Çok zor günler yaşadık” dedi. Köyü işgal edildiğinde 34 yaşında olan Hüseyinov, memleketine 66 yaşında dönebildiğini belirterek, “Bir ömür geçti ama Allah’a şükür yeniden toprağımıza kavuştuk” diye konuştu. Mayıs 2024’te yeniden Sus köyüne yerleştiklerini belirten Hüseyinov, şu sözlerle anlattı: “Toprağımızı almışlardı, şimdi kendi toprağımızda yaşıyoruz. Laçın’a döndüğümüze inanamıyorduk. İlk 10 gün bize rüya gibi geldi. Sanki hayal görüyorduk. Bugün ise yeniden üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarımla uğraşıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz.”
Şuşa’daki tarihi miras yeniden ayağa kalkıyor
- İşgal yıllarında yalnızca evler değil, kültürel miras da büyük zarar gördü. Camiler, mezarlıklar ve tarihi yapılar tahrip edildi. Camilerin yanı sıra kiliseler de zarar gördü. Şimdi hepsini yeniden onarılıyor. Sus, Zabuh ve Beylik köyleri tamamen yeniden inşa edildi, Laçın’daki diğer köylerde de çalışmalar sürüyor. Şuşa’da işgal döneminde zarar gören Cıdır Düzü, Şuşa Kalesi, Yukarı Gövher Ağa Camii ve şehir merkezindeki tarihi yapılar aslına uygun şekilde restore edildi. Karabağ Caddesi’nde yerli yatırımcılar tarafından otel, banka, ofis, restoran ve kafelerden oluşan 10 yeni bina inşa edildi. Yapıların, Şuşa’nın tarihi mimarisine uygun kemerli tasarımlarla yükselmesi dikkat çekti. Sadece yayalara açık olacak şekilde planlanan Karabağ Caddesi, Bakü’deki Targovi Caddesi benzeri sosyal yaşam merkezi olarak tasarlandı. Proje hem tarihi dokunun korunmasına hem de şehir ekonomisinin canlanmasına katkı sunacak.
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