Karabağ ayağa kalkıyor

İşgal yıllarında yalnızca evler değil, kültürel miras da büyük zarar gördü. Camiler, mezarlıklar ve tarihi yapılar tahrip edildi. Camilerin yanı sıra kiliseler de zarar gördü. Şimdi hepsini yeniden onarılıyor. Sus, Zabuh ve Beylik köyleri tamamen yeniden inşa edildi, Laçın’daki diğer köylerde de çalışmalar sürüyor. Şuşa’da işgal döneminde zarar gören Cıdır Düzü, Şuşa Kalesi, Yukarı Gövher Ağa Camii ve şehir merkezindeki tarihi yapılar aslına uygun şekilde restore edildi. Karabağ Caddesi’nde yerli yatırımcılar tarafından otel, banka, ofis, restoran ve kafelerden oluşan 10 yeni bina inşa edildi. Yapıların, Şuşa’nın tarihi mimarisine uygun kemerli tasarımlarla yükselmesi dikkat çekti. Sadece yayalara açık olacak şekilde planlanan Karabağ Caddesi, Bakü’deki Targovi Caddesi benzeri sosyal yaşam merkezi olarak tasarlandı. Proje hem tarihi dokunun korunmasına hem de şehir ekonomisinin canlanmasına katkı sunacak.