Okula tam koruma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Ağustos 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Okullara 30 bin güvenlik görevlisi
Yeni eğitim-öğretim yılında okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor. Üç bakanlığın ortak yürüttüğü program kapsamında 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak, adaylar güvenlik soruşturmasının ardından mülakata katılacak. Okul girişlerinde görev yapacak personel, şüpheli durumları kolluk kuvvetlerine bildirecek, gerekli görülen hallerde ise el dedektörüyle kontrol yapabilecek.
Hayvancılıkta çipli takip dönemi
Hayvancılıkta kayıt ve izlenebilirlik sistemi dijitalleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen yerli ve milli elektronik kulak küpeleri ilk kez Kars'ta üreticilere teslim edilecek. Radyo frekansı tabanlı sistemle hayvanların doğumdan kesime kadar tüm hareketleri daha güvenli ve hızlı şekilde takip edilebilecek.
Akyazı'da Salah şov
Akyazı Papara Park, dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Bordo-mavililerin, dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, stadı dolduran 30 bin taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Salah, "Böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum. Sahaya çıkmaya sabırsızlanıyorum" dedi.
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