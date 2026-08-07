Lobi yetersiz kalınca sosyal medyaya sarıldı

Gazze'deki soykırımın ardından haydut devlet İsrail, başta ABD olmak üzere kaybettiği küresel kamuoyu desteğini korumak için etki operasyonlarına adeta para döküyor. Quincy Institute for Responsible Statecraft tarafından "Sekizinci Cephe: İsrail'in 1 Milyar Dolarlık Etki Operasyonunun İç Yüzü" başlığıyla temmuz ayının sonunda yayınlanan rapor, işgalci gücün özellikle internet ve dijital medyayı karanlık operasyonları için daha sık kullandığını göz önüne serdi. Yayınlanan araştırmaya göre İsrail, 2023'ten bu yana Hasbara (kamu diplomasisi) faaliyetlerine 1 milyar dolardan fazla harcadı. Bu tutarın içinde, ABD'de Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında açıklanan 100 milyon doların üzerindeki etki operasyonları da yer alıyor. Bu değişim, İsrail'in Amerikan kamuoyu ve siyasetini etkileme yönteminde önemli bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor. İsrail, 2023'te 50 milyon dolar olan ve genel olarak Hasbara diye bilinen kamu diplomasi bütçesine 2026 yılında 700 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı. Bir önceki yıl ise kamu diplomasisi için 150 milyon dolar tahsis etmişti.

FARA'DA EN FAZLA HARCAMA YAPAN ÜLKE

İsrail, giderek geleneksel olarak güçlü ABD lobi gruplarına, örneğin AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)'e olan bağımlılığını azaltıyor. Bunun yerine yabancı temsilciler, halkla ilişkiler şirketleri, sosyal medya fenomenleri (influencerlar) ve yapay zekâ destekli kampanyalara yöneliyor. 2024 ve 2025 yıllarında İsrail'in çıkarlarını temsil etmek üzere FARA kapsamında 17 şirket kayıt yaptırdı. Bunların en büyük sözleşmesi, eski Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale tarafından kurulan Clock Tower X şirketine verilen 46,5 milyon dolarlık anlaşma oldu. Şirketin FARA bildirimlerine göre Clock Tower X, İsrail yanlısı söylemleri internet sitelerine yerleştirerek bu içeriklerin büyük dil modellerinin eğitim verilerinde kullanılmasını sağlamaya çalışıyor. Amaç, ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet botlarının İsrail'i nasıl tanımladığını ve değerlendirdiğini etkilemek. Rapora göre İsrail, 2026 yılında FARA kapsamında en fazla harcama yapan ülke olma yolunda ilerliyor.

GENÇLER HEDEFTE

FARA kayıtları ayrıca sosyal medya, dini topluluklar ve genç Amerikalıları hedef alan daha geniş kapsamlı bir etki kampanyasını da ortaya koyuyor. Bunlar arasında yapay zekâ tarafından üretilen bilgileri etkilemeye yönelik girişimler, influencer ağlarının harekete geçirilmesi, toplu mesaj kampanyaları ve Evanjelik Hristiyan topluluklarına ulaşmak amacıyla Hristiyan ilahiyat programlarının finansmanı yer alıyor.

TEK HESABA YÜZ BİNLERCE DOLAR

Quincy Institute raporuna göre İsrail hükümeti, yaklaşık 200 bin takipçili @jews_of_ny Instagram hesabını yöneten Yoav Davis'e 161 bin dolar ödeme yaptı. Ayrıca, İsrail yanlısı içerik üreten bir düzineden fazla influencer'a ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla Bridges Partners şirketine 900 bin dolar aktardı. Rapora göre bu influencer'ların hiçbiri yabancı temsilci olarak kayıt yaptırmadı. Influencer kullanımı, siyasi mesajların resmi hükümet açıklamaları yerine kişisel görüşler ya da yaşam tarzı içerikleri gibi sunulmasına olanak tanıyor.

COĞRAFYA TABANLI PROPAGANDA

İsrail'in yeni iletişim stratejisinin merkezinde Fransız iletişim şirketi Havas Media bulunuyor. Şirket, 2024'ten bu yana FARA kapsamında kayıtlı en az yedi ABD merkezli şirketle alt yüklenici olarak çalışıyor. Bu ortaklıklar aracılığıyla, İsrail'e verilen desteğin azaldığı düşünülen gruplara yönelik on milyonlarca dolarlık kampanyalar yürütüldü. Bunlar arasında; Genç Amerikalılar, Evanjelik Hristiyanlar ve muhafazakâr seçmenler yer alıyor. Rapora göre kampanyalarda artık tek tip ulusal mesajlar yerine, siyasi, dini ve demografik gruplara özel hazırlanmış hedefli mesajlar kullanılıyor. Eylül 2025'te Havas, Evanjelik pazarlama şirketi Show Faith by Works ile 3,2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu sözleşme kapsamında ABD'deki kilise cemaatlerine konum tabanlı ("geofencing") İsrail yanlısı reklamlar gösterilmesi amaçlandı. Bu teknoloji, cep telefonu konum verilerini kullanarak belirli bölgelerde bulunan kişilere özel içerik sunulmasını sağlıyor. İşgalci gücün geleneksel olarak müttefik olduğu Amerikan sağını kaybetme endişesi yaşadığı da hedefleme politikası üzerinden değerlendiriliyor. On yıllardır İsrail'in Washington'daki etkisi büyük ölçüde ABD merkezli Yahudi lobisi, bağışçılar ve siyasi müttefikler üzerine kuruluydu. İsrail'in artık bu örtülü modelin çalışmadığının farkında olduğu ve bu nedenle FARA kapsamında faaliyetlere ağırlık vermek zorunda kaldığı değerlendiriliyor.

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