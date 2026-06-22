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Çevreyoluna çıkışta kaza: Üç kaza

Çevreyoluna çıkışta kaza: Üç kaza

23:0022/06/2026, Pazartesi
IHA
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Takla atan araç sonrası ekipler olay yerine sevk edildi.
Takla atan araç sonrası ekipler olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ’da çevreyolu kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya başka bir aracın da karıştığı olayda yaralılar hastanelere kaldırılırken, ekipler bölgede güvenlik ve yangın riskine karşı önlem aldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı Çevreyolu üzerinde Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Batıhan K. idaresindeki 34 NKF 882 plakalı Opel marka otomobil, köy yolundan çevreyoluna çıkış yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada seyir halindeki Alper D. yönetimindeki 34 VN 0161 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Muhtemel yangın riskine karşı teyakkuz

Kazada Batuhan K. ile Alper D. ve yanındaki yolcu Harun D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne, biri de Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevreyolunda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de muhtemel yangın riskine karşı bölgede hazır bekledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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