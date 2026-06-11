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Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: Dört işçi yaralandı

Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: Dört işçi yaralandı

23:0011/06/2026, Perşembe
G: 12/06/2026, Cuma
DHA
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada biri ağır dört işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Farikanın üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.

Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu. 

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