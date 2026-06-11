Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: Dört işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada biri ağır dört işçi yaralandı.

1 /5 Olay, akşam saatlerinde Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Farikanın üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

2 /5 Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 /5 Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.

4 /5 Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu.