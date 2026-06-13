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İnsanlık çöpe atıldı: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöplükte bir aylık erkek bebek cesedi bulundu

İnsanlık çöpe atıldı: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöplükte bir aylık erkek bebek cesedi bulundu

18:5313/06/2026, السبت
DHA
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Çöplükte bir aylık bebek cesedi bulundu.
Çöplükte bir aylık bebek cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp ayıklama bandında yaklaşık 1 aylık erkek bebeğe ait cansız beden bulundu. Minik beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, insanlığın yüreğini sızlatan olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Karatepe mevkisindeki özel firma tarafından işletilen
çöp toplama alanında çalışan işçiler, önceki gün çöp ayıklama bandında bir erkek bebek cesedi buldu.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu tespit edildi.
Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor.




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