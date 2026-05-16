Türkiye bu olayı konuşuyor: Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay, mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

20:5016/05/2026, Cumartesi
Şanlıurfa'da bir mezarlıkta bulunan plastik varilin içinde, 21 insan cenini bulundu. Kaplar içerisinde muhafaza edilen ceninlerin, hastaneden gömülmek üzere gönderildiği ancak bir kenara bırakıldığı iddia edildi.

Olay, kentteki Yeni Mezarlık’ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. 

Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu.

 Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı. Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı.

Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

