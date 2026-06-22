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Kaybolan kedisini ararken ceset buldu

Kaybolan kedisini ararken ceset buldu

16:0322/06/2026, Pazartesi
IHA
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Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın günler öncesinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın günler öncesinden hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kaybolan kedisini aramak için binaya giren bir vatandaş, erkek cesedi buldu. Polis, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

Olay, Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaybolan kedisini aramak için binaya giren bir vatandaş tarafından merdiven altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın günler öncesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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