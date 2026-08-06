Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda duman oluşumu
Heybeliada Deniz Harp Okulu’nun çatısında tadilat sırasında duman oluşumu meydana geldi. Olayın yangın değil sadece duman oluşumu olduğu ve kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.
İstanbul'da Heybeliada Deniz Harp Okulu’nun çatısında restorasyon çalışmaları esnasında duman oluşumu meydana geldi.
Olay, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle duman yoğunluğu oluştu.
Çevre ilçelerden çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Aktarılan bilgilere göre olayın yangın değil, yoğun bir duman oluşumu olduğu ve kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.
Ayrıca herhangi bir alev veya ateşin söz konusu olmadığı da kaydedildi.
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