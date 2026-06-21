Kütahya'da anlamlı buluşma: Şehit ve gazi babaları Tayyare Şehitliği'nde bir araya geldi

Kütahya’nın Merkez ilçesinde bulunan Tayyare Şehitliği’nde akşam saatlerinde düzenlenen programa şehit yakınları, gaziler, gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlikte gerçekleştirilen buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek dualar etti.





Programda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Babalar Günü’nü farklı ve anlamlı bir etkinlikle taçlandırmak istediklerini belirterek, "Şehit babalarımızı, gazi babalarımızı, gazilerimizi ve hemşehrilerimizi şehitliğimizde buluşturmak istedik. Bugün burada sadece Babalar Günü’nü kutlamıyoruz, aynı zamanda bu vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.





Şehitlerin ve onların ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, "Şehitlerimiz bizim için son derece kıymetlidir. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve onların yakınları her zaman başımızın tacıdır. Bu toprakları bize vatan yapan değerler vatan, millet, devlet ve bayraktır. Bu değerlere sahip çıkan insanlara hizmet etmek, onların yanında olmak bizler için bir görevdir" ifadelerini kullandı.









Şehitliğin bakımı titizlikle sürdürülüyor





Tayyare Şehitliği’nin bakım ve düzenine büyük önem verdiklerini belirten Kahveci, şehitliğin yılın her günü vatandaşların ziyaretine açık olduğunu söyledi. Şehitlikte temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Kahveci, "Burada gördüğünüz her alan büyük bir titizlikle korunuyor. Şehitlerimizin ebedi istirahatgâhlarını en güzel şekilde muhafaza etmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu.





Şehitlikte akşam saatlerinde aydınlatılan Türk bayrağının da ziyaretçilere anlamlı bir atmosfer sunduğunu belirten Kahveci, vatandaşların günün her saatinde şehitlerini ziyaret edebileceklerini dile getirdi.









Kurumlar el ele veriyor





Şehitliğin bakım ve düzenlenmesi konusunda kamu kurumlarının ortak çalışma yürüttüğünü kaydeden Kahveci, Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin koordinasyon içerisinde hareket ettiğini söyledi. İnşaat, çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışmalarının kurumların iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade eden Kahveci, şehitliklerin manevi değerine yakışır şekilde korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.





Babalar Günü etkinliğine, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin Kütahya’daki temsilcileri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri de katıldı. Program boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Kahveci, katılımcılarla sohbet ederek, Babalar Günü’nü kutladı.







