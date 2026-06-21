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Erzurum'da 19 gün arayla iki evlat acısı: Babalar gününde tabutuna sarıldı

Erzurum'da 19 gün arayla iki evlat acısı: Babalar gününde tabutuna sarıldı

20:4221/06/2026, Pazar
DHA
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Ağabeyinin, boğazına kaçan dilini çıkardığı Şeyma, 19 günlük yaşam savaşını kaybetti
Ağabeyinin, boğazına kaçan dilini çıkardığı Şeyma, 19 günlük yaşam savaşını kaybetti

Erzurum'da dili boğazına kaçan kardeşi Şeyma Tutaş'a müdahale ederken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ömer Tutaş'ın ardından, hastanede 19 gündür yaşam savaşı veren kız kardeşten de acı haber geldi. 23 yaşındaki Şeyma, Babalar Günü'nde ağabeyinin yanına defnedildi.

Erzurum'da rahatsızlanıp dili boğazına kaçan kardeşine müdahale ettikten sonra hayatını kaybeden Ömer Tutaş'ın ardından, hastanedeki 19 günlük yaşam savaşını kaybeden kardeşi Şeyma Tutaş (23), ikindi namazına müteakip Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi'ndeki Hacı Osman Efendi Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası ağabeyinin yanında toprağa verildi.

"En acı babalar günüm"

Arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen baba Hüseyin Tutaş,
“Sözün bittiği nokta şu an, duygularım karmakarışık. Duman olduk, yıkıldık. Bugün de Babalar Günü, tüm Babaların Günü kutlu olsun ama benim en acı Babalar Günüm oldu”
diye konuştu.

"Tüm evlatlar babalarına sarılırken o evlatlarının tabutuna sarılıyor"

Hüseyin Tutaş'ın iş arkadaşı Fikret Şimşek,
“Bağlama üstadımız Hüseyin Tutaş’ın kızının cenazesindeyiz. Bundan 19 gün önce 30 yaşlarındaki oğlu Ömer’i toprağa verdi. Bugün ise kızı Şeyma’yı toprağa veriyor. Bugün de Babalar Günü, tüm evlatlar babalarına sarılırken, Hüseyin kardeşimiz maalesef bu acı gününde evlatlarının tabutuna sarılıyor. Rabbim ona Sabr-ı Cemiller ihsan eylesin”
dedi.


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