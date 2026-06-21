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İzmir'de kına gecesine silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de kına gecesine silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

19:2221/06/2026, Pazar
AA
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Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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