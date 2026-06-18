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İstanbul'da motosikletli saldırı: Bir yaralı

İstanbul'da motosikletli saldırı: Bir yaralı

00:4618/06/2026, Perşembe
AA
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Saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Foto: Arşiv)

İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletle gelen iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan vatandaş bacağından yaralandı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir iş yeri önünde gerçekleşen saldırının ardından yaralı, iş yerine sığınarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen A.Ç'ye, motosikletle yaklaşan 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda bacağından yaralanan A.Ç. iş yerine sığındı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



#Gaziosmanpaşa
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