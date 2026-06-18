TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Tır alevlere teslim oldu

Yangın, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki tırda meyanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu, ardından 112 Acil Servise ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.