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TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Tır alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Tır alevlere teslim oldu

00:2318/06/2026, Perşembe
IHA
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Sürücü, dumanları fark edince aracı emniyet şeridine çekti.
Sürücü, dumanları fark edince aracı emniyet şeridine çekti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanları fark eden sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinin ardından kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmazken araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul'da Esenyurt TEM Otoyolu’nda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken, trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı

Yangın, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki tırda meyanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu, ardından 112 Acil Servise ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta hasar oluştu

Polis ekipleri, yolda güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.



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