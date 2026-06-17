İstanbul'da bu geceye dikkat: 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi başlıyor

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak.





Bu kapsamda, bugün saat 21.00 ile yarın saat 07.00 arasında Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.