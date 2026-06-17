İstanbul'da parkta silahlar konuştu: Beş yaralı

İstanbul’da bulunan bir parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Karadolap Mahallesi’nde yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.
Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’ndeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ise sürüyor.