Kadıköy’de helikopter destekli denetim: Aranan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Kadıköy’ün en yoğun noktalarından biri olan Altıyol Caddesi üzerinde helikopter destekli dev bir asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durdurularak polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulanırken, şüpheli görülen şahısların üst aramaları da titizlikle yapıldı.

Öte yandan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden diğer motosiklet sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde; 34 MMJ 757 plakalı motosiklet sürücüsüne ehliyet sınıfının sürdüğü araca yetersiz olması sebebiyle 11 bin 629 lira, 34 KYV 478 plakalı motosiklet sürücüsüne kasksız yolculuk yapmaktan 2 bin 500 lira ve 34 KNA 836 plakalı motosiklet sürücüsüne ise trafik işaret levhalarına uymamaktan bin lira para cezası kesildi.