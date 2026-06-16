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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında karar

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında karar

19:3216/06/2026, Salı
IHA
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Şüpheliye "Cumhurbaşkanına hakaret"ten ev hapsi verildi.
Şüpheliye "Cumhurbaşkanına hakaret"ten ev hapsi verildi.

İstanbul’da bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen 52 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul’da bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli konuşmalar yaptığı tespit edilen ve emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası verildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli beyanlarda bulunduğu tespit edilen Ş.B. (52) isimli kadın, 14 Haziran’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Haziran’da adli makamlara sevk edilen şüpheli Ş.B. hakkında, "TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret)" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.



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