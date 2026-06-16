Sevdiği kızın kardeşini öldürdü: Suriye'ye kaçacakken yakalandı

Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye geçebileceği ihtimaline karşı Hatay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, M.D.'nin Suriye'ye kaçmasını engellemek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na çıkan yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Alınan önlemler sonucu şüphelinin kullandığı araç, sınır kapısı yakınlarında tespit edilerek durduruldu. Cinayet şüphelisi M.D. ve aracın sürücüsü M.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.