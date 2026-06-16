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Sevdiği kızın kardeşini öldürdü: Suriye'ye kaçacakken yakalandı

Sevdiği kızın kardeşini öldürdü: Suriye'ye kaçacakken yakalandı

22:2516/06/2026, Salı
DHA
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İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'da yakalandı
İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'da yakalandı

İstanbul'da Suriye uyruklu şahıs evlenmek istediği kadının kardeşini vurarak öldürmesinin ardından polis ekipleri Suriye'ye kaçmasını engellemek için tedbir aldı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na çıkan ekipler cinayet şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Güngören'de Suriye uyruklu M.D., evlenmek istediği kadının erkek kardeşi Hazem Muhammed'i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye geçebileceği ihtimaline karşı Hatay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, M.D.'nin Suriye'ye kaçmasını engellemek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na çıkan yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Alınan önlemler sonucu şüphelinin kullandığı araç, sınır kapısı yakınlarında tespit edilerek durduruldu. Cinayet şüphelisi M.D. ve aracın sürücüsü M.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.




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