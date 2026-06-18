Kağıthane’de yıkım sırasında yanındaki binalar hasar gördü: İki bina tahliye edildi

Bizim ikinci kattaki komşunun evine girmişler, arkada bir komşu var ona da çatıdan içeri malzemelerle girmişler. İki binada da zarar var. Zaten yola iyice girmişler, yolda güvenlik önlemi yok. Ben geldiğimde bu çitler de yoktu sonra basının geleceğini öğrenince çitleri kurdular. Arka tarafta hala açık yerler var. Belediyeden gerekli önlemlerin şimdiye kadar alınmamış bari bundan sonra alınmasını istiyorum ki, iki, üç kere de doğal gazımızı bizden habersiz kestiler. Sonra İGDAŞ geldi, kutuyu ayırdı. Bu saat olmuş hala hiçbir yetkili yok. Yan binanın çatıdan içeriye doğru hasar var. Bizim binaya da ikinci kattan yatak odasından girmişler, pencere gibi açıklık olmuş. Hiçbir tedbir yok. Binayı boşalttık, gündüzden beri kimse yok. Evde deprem oluyor gibi sallantı oluyor herkes binayı boşalttı" şeklinde konuştu.