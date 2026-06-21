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Hayvanlara yardım bahanesiyle eczacı kadını tuzağa düşürerek saldırdı

Hayvanlara yardım bahanesiyle eczacı kadını tuzağa düşürerek saldırdı

18:2421/06/2026, Pazar
IHA
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Hayvanlara yardım bahanesiyle ayağına çağırıp dehşeti yaşattı
Hayvanlara yardım bahanesiyle ayağına çağırıp dehşeti yaşattı

İzmir'de yolda hasta bir köpek olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden eczacı Beray Yürek, H.Z. tarafından darbedildi. Yüzünde çok sayıda darp izi oluşan Yürek, saldırgandan kaçmayı başarırken şikayeti üzerine şüpheli H.Z. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Belediye personeli olduğu öğrenilen şüphelinin işine son verildiği duyuruldu.

İzmir’in Selçuk ilçesinde 19 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Yeni Şirince Yolu üzerinde hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden eczacı Beray Yürek, burada H.Z.’nin fiziki saldırısına uğradı.

Şüphelinin, Yürek’i feci şekilde darbederek kemerle boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardı.

Şikayet üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


"Hayatta kalmam şans eseri"


Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirtti. Olay sırasında saldırganla uzun süre mücadele ettiğini ve telefonunun zarar gördüğünü ifade eden Yürek, yaşadığı korku dolu anları
"Hayatta kalmam şans eseri"
sözleriyle dile getirdi.

Belediyedeki işine son verildi


İlçede infiale neden olan olayın ardından, şüpheli H.Z.’nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadına yönelik şiddetin kim tarafından ve hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Başkan Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu.


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