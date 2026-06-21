Hayvanlara yardım bahanesiyle eczacı kadını tuzağa düşürerek saldırdı

Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirtti. Olay sırasında saldırganla uzun süre mücadele ettiğini ve telefonunun zarar gördüğünü ifade eden Yürek, yaşadığı korku dolu anları

"Hayatta kalmam şans eseri"