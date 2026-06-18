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Adana'da sokak ortasında akran zorbalığı: Direğe bağlayıp un ve yumurta fırlattılar

Adana'da sokak ortasında akran zorbalığı: Direğe bağlayıp un ve yumurta fırlattılar

20:4718/06/2026, Perşembe
DHA
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Seyhan ilçesinde bir grup genç, streç filmle aydınlatma direğine bağladıkları arkadaşlarının üzerine sıvı yağ döküp un ve yumurta fırlattı. Çevreye rahatsızlık veren o anlar, bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde bir grup genç, arkadaşlarına yönelik akran zorbalığı uyguladı.


Çevredekilerin dikkatini çeken olayda gençler, hedef aldıkları arkadaşlarını sokak üzerindeki bir aydınlatma direğine streç film kullanarak bağladı.



Direğe bağlanan gencin hareket edememesinden yararlanan gruptakiler, arkadaşının başına peş peşe yumurta fırlattı.



Akran zorbalığını sürdüren grup, direğe bağlı haldeki gencin üzerine yumurtanın ardından sıvı yağ ve un döktü.



Gruptaki gençler, arkadaşlarına uyguladıkları bu sert ve rahatsız edici muameleyi kendi cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına aldı.

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