Adana'da sokak ortasında akran zorbalığı: Direğe bağlayıp un ve yumurta fırlattılar

Seyhan ilçesinde bir grup genç, streç filmle aydınlatma direğine bağladıkları arkadaşlarının üzerine sıvı yağ döküp un ve yumurta fırlattı. Çevreye rahatsızlık veren o anlar, bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 /5 Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde bir grup genç, arkadaşlarına yönelik akran zorbalığı uyguladı.



2 /5 Çevredekilerin dikkatini çeken olayda gençler, hedef aldıkları arkadaşlarını sokak üzerindeki bir aydınlatma direğine streç film kullanarak bağladı.





3 /5 Direğe bağlanan gencin hareket edememesinden yararlanan gruptakiler, arkadaşının başına peş peşe yumurta fırlattı.





4 /5 Akran zorbalığını sürdüren grup, direğe bağlı haldeki gencin üzerine yumurtanın ardından sıvı yağ ve un döktü.



